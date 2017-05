in foto: San Luigi dei Francesi a Roma

Un nuovo modo di conoscere Roma e la sua storia attraverso visite guidate teatralizzate. Dagli anni in cui il Caravaggio visse e lavorò, fino alla vita di Michelangelo, passando per i Borgia e i loro intrighi di corte. Succede nella Capitale, dal 2 giugno al 26 agosto, tutti i venerdì alle 21.30 e nei sabato alle 21.00.

Forti dello straordinario successo della scorsa stagione, che ha portato al sold out tutte le repliche, torna il ciclo di appuntamenti (quest'anno ben 51) che consentiranno di entrare in contatto con la storia e i suoi protagonisti per "ritrovarsi a tu per tu con Caravaggio, Michelangelo, i Borgia, il Marchese del Grillo, Trilussa e tanti altri protagonisti della storia di Roma, tra le meraviglie architettoniche della città”.

Visite guidate teatralizzate: il programma.

LA VERA ROMA DEL MARCHESE DEL GRILLO. A spasso col Sor Marchese e altri quattro personaggi che insieme alla nostra guida sveleranno l'identità del vero Onofrio del Grillo e dell'epoca in cui visse.

Date. Giugno: venerdì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 ore 21.30. Luglio: venerdì 7 – 14 – 21 – 28 ore 21.30. Agosto: venerdì 4 e 25 ore 21.30

CARAVAGGIO A ROMA VITA E OPERE. Nei luoghi in cui visse il grande pittore, una guida vi porterà a conoscenza delle opere romane e quattro attori ripercorreranno le vicende e i protagonisti dei 14 anni di Caravaggio a Roma.

Date. Giugno: venerdì 2 – 9 e 16 ore 21.30, sabato 24 ore 21.00. Luglio: sabato 1 – 8 – 15 – 22 – 29 ore 21.00. Agosto: sabato 5 ore 21.00

MICHELANGELO: IL CUORE E LA PIETRA. Il “divino” Michelangelo raccontato in un percorso che tocca alcuni dei momenti più alti della sua carriera, tra le strade e i luoghi frequentati, alla scoperta di personaggi come Papa Giulio II, Vittoria Colonna, Raffaello o Paolo III Farnese, interpretati da cinque attori.

Date. Giugno: venerdì 10 e 24 ore 21.00, 17 ore 21.30. Luglio: sabato 01 – 08 – 15 – 22 – 29 ore 21.00.

LE CATACOMBE DI PRISCILLA SI SVELANO. Il vero viaggio nel tempo tra le gallerie della Catacomba di Priscilla, con apertura straordinaria, dove si rievoca la storia dei primi cristiani di Roma. Martiri, legionari e altri protagonisti dell'epoca si paleseranno con le loro storie rendendo ancora più avvincente ed emozionante le spiegazioni della visita guidata. Novità 2017.

Date. Giugno: sabato 24 ore 20.00. Luglio: sabato 15 ore 20.00

BORGIA: I PROTAGONISTI, I LUOGHI, LE MALEFATTE, GLI AMORI. Sette attori e una guida in un suggestivo percorso nel cuore della Roma dei Borgia sveleranno storia e retroscena della loro vita raccontati dagli stessi protagonisti quali Alessandro VI, Rodrigo, Cesare o Lucrezia. Novità 2017.

Date. Giugno: venerdì 23 e 30 ore 21.30. luglio: venerdì 21 ore 21.30, sabato 8 e 29 ore 21.00

A SPASSO CON TRILUSSA. Un percorso tra l’onirico e il reale, tra il ricordo e l’ideale per conoscere i segreti del cuore storico della Città Eterna in compagnia di una guida, di Trilussa in carne ed ossa e del suo fido servitore.

Date. Giugno: sabato 20 ore 21.00. Luglio: sabato 1 – 8 – 15 ore 21.00 e venerdì 28 ore 21.30.

LA ROMA DEL CONTE TACCHIA. Il Conte Tacchia, invenzione cinematografica o personaggio reale? Una guida e due attori vi sveleranno la sua vera identità in una divertentissima e nuova visita guidata che ripercorre le storie della Roma umbertina.

Date. Giugno: sabato 17 ore 21.00. Luglio sabato 22 e 29 ore 21.00

DIVIDE ET IMPERA: ASCESA E DECLINO DI ROMA. Nella suggestione di Via dei Fori imperiali, ripercorri la storia dei monumenti e degli uomini che hanno reso grande Roma incontrando Cesare, Nerone, Augusto e Traiano.

Date. Luglio: sabato 1 e 22 ore 21.00

La programmazione completa è consultabile su www.iviaggidiadriano.it e sulla pagina facebook I VIAGGI DI ADRIANO.