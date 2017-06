Sarà il grande appuntamento del 2017, quello che vedrà Caravaggio protagonista di una importante esposizione a Palazzo Reale, a Milano. Dal 28 settembre al 29 gennaio 2018 andrà in scena "Dentro Caravaggio", presso Palazzo Reale di Milano, protagonista di un'esposizione unica, che per la prima volta metterà insieme 20 capolavori dell'artista per raccontare gli anni più oscuri ed incerti della sua produzione artistica. C'è da scommettere, dopo l'apertura della prevendita il 6 giugno, esattamente come a un grande concerto di una rockstar, che presto sarà caccia al biglietto.

Filo conduttore della mostra sarà l'analisi della sua particolarissima tecnica esecutiva, ma un posto di rilievo avranno anche le novità biografiche e cronologiche emerse dalla ricerca promossa dal ministero. Caravaggio non fu soltanto un pittore rivoluzionario: la sua vita s'interseca pericolosamente con la carriera artistica, determinandone influenze e stili che a loro volta hanno creato un genere: indagare da vicino i misteri e le domande sollevate da ciò che Caravaggio ha lasciato, questo l'obiettivo dell'esposizione.

In occasione del IV centenario della morte di Caravaggio nel 2010, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha risollevato l'attenzione sulla figura dell'artista di Caravaggio, promuovendo e finanziando ricerche archivistiche e artistiche per colmare quei vuoti che ancora alimentano il mistero sulla sua vita. L'esposizione di Milano raccoglierà appunto questa eredità, presentando gli ultimi studi condotti dal Comitato Nazionale per il IV Centenario della morte di Michelangelo Merisi alla luce di alcuni importanti capolavori.

La Mostra "Dentro Caravaggio", attraverso una serie di opere chiave, rivisiterà cronologicamente il lavoro di Caravaggio tenendo conto sia delle nuove date emerse dai documenti, sia dei risultati delle indagini diagnostiche condotte sinora. Sul sito della mostra, ancora in costruzione, è stata annunciata la prevendita dei biglietti che, se le cose andranno come immaginano gli organizzatori, diventerà tra pochi giorni una vera e propria cacci al biglietto. Considerata l'importanze della mostra, e ricordando quanto accaduto in occasione della mostra dedicata a Rubens (con i biglietti sold out tempo prima della mostra), sempre a Palazzo Reale, c'è da aspettarsi che andrà proprio così.