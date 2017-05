Brian Kornbluth, insegnante alla Somerset Academy di Boca Raton, in Florida, è stato arrestato lo scorso 17 febbraio per molestie su minore. In questi giorni è arrivata la sua condanna ad un periodo di messa in prova di un anno. In un video diffuso dalla polizia locale in questi giorni, si vede l’uomo che bacia uno studente – le cui generalità non sono state diffuse per proteggerne l’identità – in piedi vicino alla scrivania in piedi davanti alla sua scrivania. Kornbluth ora non lavora più per la scuola, secondo WSVN-7. Un collega dell’uomo aveva riferito al preside che Kornbluth avrebbe fatto richieste insolite agli studenti di sesso maschile nella sua classe. Secondo il Palm Beach Post, un dirigente scolastico avrebbe spostato l'orientamento di una macchina fotografica per inquadrare la scrivania di Kornbluth. Dopo che il video è stato diffuso, il giovane studente ha rivelato alla polizia che il prof “ha scambiato una caramella per i miei baci”, si legge sul quotidiano locale. Il capo della polizia di Boca, Dan Alexander, ha scritto su Facebook che il dipartimento ha deciso di rilasciare il video "perché i media lo hanno chiesto e dobbiamo rilasciarlo".