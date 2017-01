Lo sappiamo, lo sappiamo quasi tutti quello che fanno ogni giorno. E se c'è qualcuno che ha bisogno di un ripasso stavolta c'è pure la foto. Valle Castellana e Nerito di Crognaleto sono due piccoli paesi tra i Monti della Laga, in provincia di Teramo, Abruzzo. E lì i carabinieri – come sempre accade – non sono stati a guardare: hanno aperto le porte delle loro stazioni dando ospitalità alle famiglie all'addiaccio, senza energia elettrica, scosse dai terremoti e dalla paura per un destino avverso da troppo tempo.

I carabinieri di provincia sono di solito dei giovanissimi, spesso nati dall'altra parte d'Italia. Vengono ‘adottati' dalla gente perbene nei piccoli centri, lavorano non solo sui fatti di criminalità ma sui problemi quotidiani. Tipo dare conforto a chi ha paura di qualcosa che non può controllare come una infinita sequenza di scosse telluriche. Il motto dell'Arma è «Nei secoli fedele». E la fedeltà si dimostra soprattutto nelle avversità, le più disparate. Non dimentichiamolo quando ci troveremo a commentare altre vicende che riguardano – in negativo – alcuni appartenenti alle forze dell'ordine.