Su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, i carabinieri di Bordighera hanno arrestato un loro collega in servizio presso la compagnia di Ventimiglia (Imperia) che si trova oggi nel carcere militare della Spezia. Si tratta di Maurizio Ceste, 35 anni, originario di Asti che, secondo le ricostruzioni, in preda ad un raptus di gelosia, avrebbe aspettato che il nuovo compagno della sua ex, una guardia carceraria, uscisse dall’appartamento della donna, per investirlo con l’auto.

L’episodio risale a sabato scorso. In un primo momento, il militare era stato denunciato a piede libero per lesioni. Ma le indagini hanno portato ad emerge ulteriori aggravanti nei confronti del 35enne. Gli inquirenti avrebbe visionato i filmati di una telecamera di sorveglianza del Comune, che ha ripreso tutta la scena, avvenuta in corso Europa, all’altezza di piazza Valgoi: le immagini mostrerebbero la violenza perpetrata dall’uomo che prima investe l’agente della penitenziaria, poi lo prende a pugni una volta sceso dall’auto. Il carabiniere poi risale sulla vettura e si allontana, mentre l’aggredito chiama i soccorsi.

E così la Procura ha chiesto l’arresto di Ceste. Il poliziotto, che ha riportato una prognosi di 10 giorni per lesioni e escoriazioni, sembra che frequentasse l'ex convivente del militare, la cui relazione si era interrotta nel novembre scorso. Maurizio Ceste comparirà davanti al gip Luppi per l’interrogatorio di garanzia, difeso dall’avvocato Luca Ritzu.