Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e radicale di lungo corso, ha dichiarato con un breve post su Facebook di essere intenzionato ad autodenunciarsi per aver aiutato Fabiano Antoniani, conosciuto con il nome d'arte Dj Fabo, a ottenere il suicidio assistito accompagnandolo in una clinica svizzera ed esaudendo il suo desiderio. "Alle 14:45 vado dai carabinieri ad autodenunciarmi per ‘l'aiuto al suicidio' di Fabo". Con il post su Facebook, quindi, Cappato ha ufficialmente confermato l'intenzione avanzata nel pomeriggio di ieri.

Già nel dicembre 2015, l'allora consigliere comunale di Milano Cappato aveva aiutato l'infermiera 59enne e militante radicale Dominique Velati, affetta da un cancro al colon incurabile, ad accedere al suicidio assistito in una clinica di Berna, dov'è deceduta il 15 dicembre dello stesso anno. Anche in quell'occasione, di ritorno da Berna, l'esponente radicale si autodenunciò per aver commesso il reato. Per il codice penale italiano, infatti, l'aiuto fornito da Marco Cappato potrebbe configurarsi come "istigazione al suicidio", reato per cui è previsto il carcere fino a 12 anni complessivi per "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni".