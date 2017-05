in foto: Il direttore francese del Museo di Capodimonte Sylvain Bellenger

Dopo la rivelazione di una collaboratrice italiana, secondo cui il neopresidente francese Emmanuel Macron considererebbe Napoli “la città più bella del mondo”, arriva la dichiarazione di Sylvain Bellenger, direttore francese del Museo di Capodimonte di Napoli, che entusiasta invita Macron e la première dame Brigitte a venire a Napoli il 10 luglio, per la mostra dedicata a Pablo Picasso a Napoli

Sono felice che il presidente Macron ami Napoli, invito lui e la première dame Brigitte a visitare presto la mostra Picasso e la nostra preziosa collezione.

L'invito del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, arriva dopo aver appreso dalla stampa che Napoli sarebbe la città preferita dal neo presidente di Francia. A rivelarlo era stata Caterina Avanza, 36 anni, bresciana, l’unica italiana dello staff di Macron che aveva dichiarato

Ama molto l’Italia, per lui Napoli è la città più bella del mondo.

In precedenza, Bellenger aveva già dichiarato di aver votato Emmanuel Macron presso il Consolato di Francia a Napoli e di essere orgoglioso di avere un presidente di 39 anni, molto preparato, con un grande intuito politico, che aveva scelto un luogo di cultura come il Louvre per festeggiare la propria elezione, un grande segnale di speranza per il futuro dell'Europa e delle nuove generazioni perché “la Francia di Voltaire e Montesquieu non può certo tornare all'oscurantismo”.

L'invito di Bellenger, che ha approfittato della luce gettata sulla città partenopea dalla dichiarazione della collaboratrice di Macron, muova da una comune visione europea e richiama all'utilizzo dei fondi europei con cui l'Italia sta provando a rilanciare il proprio sistema museale. Infine, l'invito a venire a visitare la mostra che il sito di Capodimonte da lui diretto ha dedicato a Pablo Picasso, sottolineando l'appuntamento in collaborazione col Museo Picasso di Parigi