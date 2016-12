Attacco armato in un night club di Istanbul, in Turchia. A riportare la notizia i media locali, che parlano di 35 morti e 40 feriti. Il governatore della provincia di Istanbul, Vasip Sahin, che ha parlato di un attacco terroristico compiuto da un singolo, nel locale ‘Reina', mentre i media locali parlavano inizialmente di due assalitori armati di kalashnikov. Molti delle centinaia di avventori del night si sarebbero gettati nelle acque dello stretto del Bosforo per tentare di sfuggire all'attacco, secondo testimoni. L'attentatore sarebbe entrato nel ‘Reina' vestito da Babbo Natale e avrebbe aperto il fuoco sulla folla. Il night sotto attacco si trova nel quartiere di Besiktas, nella parte europea della città.