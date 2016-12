Anche questo Capodanno sarà blindatissimo in tutta Europa. Le misure di sicurezza sono state disposte soprattutto nei luoghi pubblici più frequentati, quelli dove si terranno eventi e concerti. Da via dei Fori Imperiali a Roma alle transenne anti camion di piazza Duomo a Milano, restando in Italia. Ma la sorvegliata numero uno sarà certamente Berlino. Qui i controlli saranno rafforzati a livello massimo come ha assicurato il senatore all'interno del land, Andreas Geisel. Decisione naturalmente che fa da seguito alla strage al mercatino di Natale dove hanno perso la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Dunque sarà potenziato il numero delle forze di sicurezza in strada, nei centri commerciali e nella altre aree pubbliche; varchi presidiati per l'accesso alle piazze principali e sistemi di video sorveglianza rafforzati.

Ma l’attentato di Berlino porta ripercussioni anche nelle altre città europee dove le autorità hanno predisposto misure serrate di sicurezza, soprattutto nei luoghi di maggiore aggregazione e nei cosiddetti “obiettivi sensibili". A Londra Scotland Yard ha rivisto i suoi piani di sicurezza nel periodo delle festività. Per la prima volta poliziotti armati sulla famosa metro della City. Le misure vedono un massiccio impiego di agenti, circa tremila, nelle strade della capitale britannica. "L'ultimo dell'anno è una delle notti più trafficate e vogliamo che la gente si senta sicura", ha dichiarato in una nota la polizia annunciando la dislocazione di forze dell'ordine sui treni e presso le stazioni della Tube.

Anche in Francia, in particolare a Parigi "la vigilanza è particolarmente elevata", ha assicurato il Presidente Francois Hollande dopo aver predisposto il rafforzamento delle misure di sicurezza in tutti i mercatini di Natale della Francia. "I servizi di polizia, incluso in borghese, sono totalmente mobilitati in questo fine anno", ha detto il neo-ministro dell'Interno, Bruno Le Roux. "C'è una chiara volontà di attaccare le feste religiose, soprattutto quelle più popolari", ha spiegato il ministro. Nello specifico il governo francese mobiliterà 96mila agenti – fra poliziotti, gendarmi e militari – per garantire la sicurezza dei festeggiamenti di Capodanno. Secondo le cifre filtrate, il dispositivo di sicurezza dell'ultimo giorno dell'anno sarà composto da 52.600 poliziotti, 36mila gendarmi e 7mila militari della missione Sentinelle, che pattugliano strade, sedi sensibili e centri strategici in tutto il Paese.

Livelli di guardia innalzati anche in Spagna, in particolare a Madrid, dove duemila agenti supplementari sorveglieranno la città nel periodo di Capodanno. Jersey e altri ostacoli sono stati installati per fermare possibili attacchi con camion in Puerta del Sol, nel cuore della capitale. È lì che la folla si riunisce all’ultimo dell’anno per ascoltare i 12 rintocchi della campana dell’antico palazzo della posta. Misure di sicurezza speciali sono state decise anche per la tradizionale Cavalcata dei Re Magi che attraverserà il 5 gennaio il centro della capitale. La delegata del governo a Madrid Concepcion Dancausa ha però precisato che “al momento non sono state rilevate minacce specifiche concrete”.

Pericolo camion anche a New York, dove il capo della polizia, James P. O'Neill, ha riferito che la polizia sta controllando le ditte che si occupano dell'affitto di veicoli in modo da verificare i punti e i modi in cui un eventuale terrorista potrebbe riuscire a ottenere un camion. A Times Square verrà allestito un perimetro di sicurezza con due posti di controllo per chiunque accede. La Trump Tower sarà uno dei palazzi sorvegliati speciale a New York.