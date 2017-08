Il suo cuore ha cessato di battere durante il disperato viaggio nell'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale: una ragazza di 14 anni caduta nel pomeriggio di ieri da uno scoglio a San Gregorio, nel Comune di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, è morta a causa delle gravissime le ferite riportate alla testa ed alla schiena. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario, è stata subito trasportata nell’area del porto paladino dove è giunto un elicottero del 118, ma il mancato trasferimento sul mezzo di soccorso ha fatto capire che sarebbe stato inutile il volo verso l'Ospedale di Messina.

Il dramma della 14enne di Capo D'Orlando non è il solo del weekend che abbia visto coinvolte persone intente a trascorrere una giornata al mare: una donna di 68 anni della provincia di Ferrara è stata infatti protagonista di un tragico incidente ad Albarella, in Veneto: l'anziana – Isabella Benetti – è caduta in mare ieri pomeriggio, poco dopo le 18, per cause ancora da accertare (molto probabilmente a causa di un'onda), ed è stata tranciata dalle eliche di un motoscafo che passava da lì. La donna, originaria di Ferrara, viaggiava a bordo di un gommone semirigido, un tender, una piccola imbarcazione che di solito è di appoggio ai natanti più grandi quando è caduta in acqua: il suo corpo è stato letteralmente dilaniato dalle eliche.

A San Benedetto del Tronto invece ha trovato la morte una donna di 72 anni, anche lei in vacanza sulla costa adriatica. L'anziana è annegata mentre faceva il bagno e a nulla sono serviti i tentativi di soccorrerla dei bagnini.