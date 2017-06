Non ci sono più speranze per Erika Pioletti, una delle due donne rimaste gravemente ferite la sera del 3 giugno a Torino mentre si trovava in piazza San Carlo per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. La donna di Domodossola, trentotto anni, è ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco del capoluogo piemontese dalla sera del 3 giugno, quando nella calca della piazza ha avuto un infarto da schiacciamento. Erika era lì a guardare la partita insieme al fidanzato quando, travolta dalla gente in fuga, ha avuto un arresto cardiaco a causa della compressione della cassa toracica, tra la folla che la schiacciava e un muro della piazza. “Gli esami effettuati – è quanto si apprende da fonti sanitarie – hanno accertato un gravissimo danno cerebrale a prognosi pessima. Pertanto purtroppo ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile”.

Il piccolo Kelvin è tornato a casa dopo dieci giorni in ospedale – Tra le persone rimaste ferite la sera della finale di Champions League Erika era sicuramente quella più grave. Si è fortunatamente ripreso invece il piccolo Kelvin, il bambino cinese di 7 anni ha infatti lasciato nei giorni scorsi il reparto di Chirugia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino assieme ai suoi genitori. Il piccolo, che per due giorni era rimasto in coma a causa di un grave trauma toracico, è tornato nella sua abitazione di Moncalieri, comune alle porte di Torino. “Sto aggiustando la televisione con il papà. Devo stare per un po' a casa, così posso vedere i film che mi piacciono”, ha detto il bambino. “Sono contento di essere di nuovo a casa, all'ospedale mi annoiavo un po' – ha ammesso ancora il piccolo al telefono -. Però una cosa che non dimenticherò mai è la telefonata di Dybala”. Il calciatore della Juventus lo ha chiamato nei giorni scorsi per fargli gli auguri di pronta guarigione.