Il ricongiungimento gratuito per le pensioni per chi ha versato i contributi a Casse previdenziali diverse è stato inserito nell'ultima legge di Bilancio. Per chi ha svolto durante la vita lavorativa professioni diverse poteva cumulare le diverse pensioni già prima, ma doveva pagare delle tasse. Ora si può richiedere la pensione sommando quanto spetta dalle diverse gestioni, anche se in nessuna delle Casse si sono maturati i requisiti contributivi che consentono di andare in pensione. Si possono sommare periodi di lavoro autonomo con lavoro dipendente e viceversa, a prescindere dalla durata delle singole carriere. Gli interessati dalla nuova norma sarebbero 7mila persone nel 2017, 15mila nel 2018 fino a arrivare a 100mila tra dieci anni. Ma tutti gli aventi diritto, che hanno fatto domanda all'Ente ultimo a cui hanno versato i contributi, stanno aspettando ancora la pensione. Alcuni pensionati stanno aspettando anche da nove mesi.

Per l'Inps la responsabilità è delle Casse previdenziali. Per il ministero del Lavoro la legge dovrebbe già essere applicata. Ma il problema è che non esiste un coordinamento tra le varie Casse: ognuna prevede conteggi differenti per calcolare l'ammontare della pensione. E così in un rimpallo di responsabilità, nessuno mette i soldi che un tempo il pensionato doveva sborsare di tasca propria per garantirsi il cumulo: lo Stato dovrebbe accollarsi la spesa, circa 300 milioni. Questi soldi però non possono essere stanziati dell'Inps, né dalle diverse Casse.

In questo momento l'Adepp, l'associazione che raggruppa le Casse private, ha detto "Noi siamo pronti". Si attende il ministero dell'Economia, che alle riunioni con l'Inps e con le Casse previdenziali non si è mai presentato. Per sbloccare la questione è necessaria una circolare dell'Inps, che riconosca ai pensionati il ricongiungimento gratuito dei contributi e dia istruzioni precise.