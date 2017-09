Caos negli aeroporti di diverse nazioni, tra cui il Charles de Gaulle di Parigi, Gatwick a Londra, e poi ancora quelli di Washington DC, Singapore, Zurigo e Johannesburg. Il motivo sembrerebbe essere il collasso del sistema elettronico di gestione dei check-in usato da oltre un centinaio di compagnie aeree (Amadeus Altea), fortunatamente non negli aeroporti italiani. Il Daily Mail riporta diversi tweet dei passeggeri fermi negli aeroporti, che spiegano come il sistema non sia più in grado di leggere le carte di imbarco. L'azienda dietro il programma ha confermato che “un problema di rete” sta causando i problemi, ma ha insistito che "i servizi verranno gradualmente ripristinati". Lunghe file però si sono formate, come mostrano le foto pubblicate su Twitter dagli utenti di ogni parte del mondo. Non è chiaro se dietro il problema possa esserci un attacco hacker.

Dall’aeroporto londinese di Gatwick viene segnalato come i sistemi siano andati in blocco “per appena 2 minuti”. E un portavoce ha dichiarato: “Questo è un problema delle compagnie aeree, non dell’aeroporto. Non è il software di Gatwick che si è bloccato e il disservizio riguarda poche compagnie i cui sistemi di check in sono in down. Le compagnie usano Altea e questo software ha riportato dei problemi. Dopo un momentaneo stop, ha ripreso a funzionare”. Lo stesso dicasi per l’aeroporto di Heathrow: “Un piccolo numero di compagnie aeree sta vivendo attualmente problemi intermittenti con i loro sistemi di check-in negli aeroporti di tutto il mondo, tra cui il nostro” ha dichiarato un portavoce dello scalo londinese al Daily Mail. "I passeggeri possono comunque effettuare il check-in per il loro volo, anche se il processo potrebbe richiedere un po' più tempo del solito. Stiamo lavorando a stretto contatto con le nostre compagnie aeree per risolvere il problema il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò può causare” si conclude il comunicato.