Si intitola "Dialoghi matematici" ed è la rassegna in programma dal 5 marzo al 28 maggio, presso l'auditorium Parco della Musica di Roma, in cui i più importanti matematici dialogheranno con filosofi, economisti, fisici, scrittori per dimostrarci che la matematica è legata in maniera indissolubile alla nostra vita quotidiana. Il fascino eterno della matematica attraverso un confronto sul caos, gli algoritmi, l'infinito, i numeri e le probabilità. Come già sapevano gli antichi, la realtà che ci circonda è matematica e, dunque, non possiamo fare a meno di essa per comprendere il mondi in cui viviamo. Da questo spunto nasce la rassegna, ideata e realizzata dalla Società editrice il Mulino, in collaborazione con La Fondazione Musica per Roma, e vedrà la partecipazione di ospiti illustri del mondo scientifico e umanistico a confronto tra loro.

Si parte il 5 marzo con il dialogo tra il matematico Umberto Bottazzini e Vito Mancuso sulla storia di un’idea straordinaria che ha preso vita migliaia di anni fa, per capire cosa sono i numeri e da dove vengono nell'incontro: “Numeri. Il fascino dell’infinito”, mentre il caso e i suoi misteri saranno il tema dell’incontro “Caos”, in programma il 19 marzo, tra il fisico matematico Stefano Marmi e lo scrittore Marco Malvaldi.

A seguire, lo scienziato Vincenzo Barone e il filosofo Giulio Giorello (9 aprile) indagheranno il tema della matematica come codice di lettura dell’universo in “La matematica della Natura”, mentre Carlo Toffalori e Piergiorgio Odifreddi racconteranno gli algoritmi nell’incontro “Algoritmi. Il piacere della soluzione” (30 aprile). Infine, un dialogo sulla “Zerologia”, in cui il concetto di zero viene seguito nel suo viaggio avventuroso, nelle culture e nelle geografie, dal matematico Piero Bartocci, dal fisico Piero Martin e dal filosofo Andrea Tagliapietra (14 maggio). Infine, la rassegna si conclude il 28 maggio con “La matematica dell’incertezza”, in cui il matematico Marco Li Calzi e l’economista e statistico Enrico Giovannini dialogheranno sul calcolo delle probabilità e il rischio nel gioco quotidiano della vita.