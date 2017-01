Nel giorno di Santo Stefano è entrata nella cattedrale deserta della sua città e si è seduta al pianoforte. Insieme a lei c’erano solo sua madre e i suoi nipoti e così Shukrananda Gant, 29enne cantautrice di Lincoln, in Inghilterra, ha deciso di suonare e cantare l’ultima canzone che aveva scritto, “In the beginning”. Alla madre, che era alle sue spalle, aveva chiesto un favore: “Non riprendermi mentre canto”. La donna però non ha ascoltato sua figlia e così, a sua insaputa, la giovane ha suonato e cantato per migliaia di persone. La mamma della cantautrice ha infatti realizzato un video che poi, finito su internet, è diventato immediatamente virale. In poche ore lo avevano già visto migliaia di persone emozionate dalla performance di Shukrananda Gant. Quel successo inaspettato ha spinto la ragazza a raccontare la sua storia, quella di una cantautrice che ha deciso di abbandonare la carriera dieci anni fa e di lavorare come vocal coach. Dieci anni fa la donna disse infatti di no a una casa discografica che voleva lanciarla: “Ero una cantante promettente – ha raccontato – e mi fu offerto un contratto in cui mi si prometteva di tutto: ma quando ho letto attentamente le clausole, mi sono accorta che in cambio avrei dovuto vendermi l'anima e rinunciare a tutti i diritti sui miei lavori. Non ho firmato, e da quel giorno mi sono dedicata all'insegnamento, aiutando gli altri a diventare cantanti professionisti, senza comunque smettere di scrivere le mie canzoni”.

Dieci anni fa ha rinunciato alla carriera – Nei successivi dieci anni Shukrananda ha quindi tenuto per sé i suoi lavori, ma adesso in qualche modo sua madre le ha donato un nuovo inizio. “In questo momento le sono enormemente grata per non avermi ascoltato – ha detto la giovane parlando della madre che ha realizzato il video -, il risultato che ho avuto da quando è stata pubblicata la clip sui social è stato così travolgente da aumentare la fiducia in me stessa. La risposta della gente mi ha detto che è questo che devo fare, e che la mia musica non devo tenerla per me, ma farla uscire e condividerla con gli altri”. Insomma, forse grazie a questo video “rubato” Shukrananda potrebbe ricominciare a cantare. Sua madre, che è una produttrice teatrale e scrittrice, ha raccontato di aver ripetuto per anni alla figlia che aveva una bellissima voce e che era un peccato rinunciare alla sua carriera: “Adesso, dopo tutto quello che è successo, forse mi crederà”. “Sono così orgogliosa di lei – ha aggiunto la donna – che volevo far conoscere agli altri la bellezza della sua voce”.