in foto: Rinaldo e Armida di Francesco Hayez

Nell'anno in cui le Gallerie dell'Accademia di Venezia festeggiano il bicentenario dalla nascita, sta per arrivare un'imperdibile mostra con oltre 100 opere, articolate per sezioni tematiche, dal titolo "Canova, Hayez e Cigognara. L'ultima gloria di Venezia". Con l'inizio dell'autunno, dunque, dal 29 settembre 2017 al 2 aprile 2018 le Gallerie dirette da Paola Marini ospiteranno un'esposizione che costituisce l’occasione per onorare un momento speciale della storia artistica della Serenissima, rievocando quella stagione di rilancio culturale che si afferma nel 1815 con il ritorno da Parigi dei quattro cavalli di San Marco, opera simbolo della città.

"Canova, Hayez, Cicognara. L'ultima gloria di Venezia", a cura della stessa direttrice, insieme a Fernando Mazzocca e Roberto De Feo, muove dalla valorizzazione del regista indiscusso di quella "gloriosa" congiuntura, cioè il conte Leopoldo Cicognara, intellettuale e presidente dell’Accademia di Belle Arti, che insieme all’amico Antonio Canova, nume tutelare di questo progetto, e a Francesco Hayez, lavorò per dare vita ad un museo di rilievo internazionale, capace di valorizzare lo straordinario patrimonio artistico della Serenissima, promuovendo allo stesso tempo l’arte contemporanea.

Tra le chicche del percorso espositivo, spicca il ritorno a Venezia della serie di manufatti inviati nel 1818 alla corte di Vienna per il quarto matrimonio dell’imperatore Francesco I e noti come l’“Omaggio delle Provincie Venete”.

Nel percorso di visita si segnalano, in apertura, la sezione dedicata al ritorno dei quattro cavalli di San Marco e del cammeo con il Giove Egioco, capolavoro la cui bellezza era stata già consacrata da Antonio Canova, e a seguire la rievocazione dell’acquisizione dei disegni di Leonardo e Raffaello dalla collezione di Giuseppe Bossi, amico di Canova e Cicognara, che arricchì eccezionalmente il patrimonio dell’Accademia.

1817-2017: il bicentenario delle Galleria dell'Accademia.

Le celebrazioni del bicentenario saranno un momento di riflessione sulla nascita e sviluppo delle Gallerie dell’Accademia e sul suo attuale ruolo cardine nel contesto culturale nazionale e internazionale, come luogo primario della pittura veneziana. Qui la nostra intervista dell'anno scorso alla direttrice Paola Marini, sui progetti e le iniziative per queste celebrazioni speciali.