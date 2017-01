C’è tempo ancora per poche ore per inviare la dichiarazione di non possesso per non pagare il canone Rai per il 2017. Scade infatti oggi 31 gennaio il termine per mettersi in regola con l’esenzione. Chi ha diritto a non pagare il canone deve inviare il modello scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, per posta raccomandata o per via telematica. È tenuto a presentare la dichiarazione anche chi lo ha fatto nel 2016 perché, per scoraggiare l'evasione, la dichiarazione vale solo un anno. Quindi chi ha l'utenza attiva ma non ha acquistato apparecchi deve comunicare ogni anno di essere esente dal canone Rai. Chi salta la scadenza di gennaio ma non ha la tv, potrà comunque inviare la dichiarazione fino al 30 giugno ma in questo caso dovrà pagare i primi sei mesi. Attenzione però alle truffe: negli ultimi tempi sono spuntati diversi siti che approfittano della confusione che ancora c’è in merito al pagamento del Canone Rai e rubano dati e soldi.

Il pagamento del Canone Rai con modello F24 – Entro il 31 gennaio dovrà inoltre pagare il canone Rai 2017 anche chi, non intestatario di una fornitura di energia elettrica, paga l’imposta tramite F24 (il codice tributo da indicare è TVRI). Si può pagare in un'unica soluzione, in due rate semestrali (entro il 31 gennaio e il 31 luglio) oppure in 4 rate (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre). I relativi importi sono indicati nella Circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016: pagamento annuale 90 euro, semestrale 45,94 euro, trimestrale 23,93 euro. Si utilizza il modello F24 per pagare il canone tv in tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale. Quest'obbligo riguarda anche chi vive nelle isole non allacciate alla rete elettrica nazionale. In caso di nuovo abbonamento, invece, il canone è dovuto dal mese in cui ha inizio la detenzione dell'apparecchio tv e il codice tributo da utilizzare è TVNA.