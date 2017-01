La madre e il fratello di una donna portatrice di handicap, che era stata trovata con tre dita di un piede amputate, sono indagati dalla procura di Imperia per abbandono di persona incapace. Lo rendono noto le cronache locali della Stampa e del Secolo XIX. La vicenda risale alla settimana scorsa ed è avvenuta nella casa della disabile, nel ponente di Sanremo. La donna, 31 anni, incapace di intendere e volere era a letto: il fratello si trovava in casa e la madre era uscita. Nell'abitazione anche due cani di piccola taglia. Sarebbero stati loro a staccare e mangiare le dita del piede alla donna. Il referto del pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo infatti parla di "amputazione da morso di cane". Sia il fratello che la madre della vittima sono accusati di non averla sorvegliata. Affidata una perizia medico legale e veterinaria che dovrà stabilire il tipo di aggressione e la durata e di conseguenza per quanto tempo la disabile non è stata sorvegliata. Le indagini sono affidate al sostituto procuratore Sussarellu.