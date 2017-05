Macabro ritrovamento per una coppia statunitense che stava viaggiando in macchina attraverso un'autostrada africana nei pressi di Phoenix , nello stato dell'Arizona. A terra sull'asfalto giaceva il cadavere di un cane abbandonato con una corda rossa legata al collo e le zampe sanguinanti. "Era una scena estremamente sconvolgente, la corda era legata intorno al collo dell'animale così stretta da non farlo respirare", ha spiegato i media locali Danielle Siebert raccontando che le lesioni del cane non sembrano suggerire che sia stato colpito da un'auto di passaggio ma che è stato brutalmente trascinato lungo la strada fino in una morte atroce.

Le forze dell'ordine, informate del caso, hanno spiegato si non aver avuto segnalazioni dirette di abusi sul'animale né di un cane trascinato per strada. Per questo Siebert ha deciso di pubblicare una foto del cane su Facebook per chiedere aiuto nel trovare il possibile colpevole della violenza sull'animale suscitando indignazione sul social e una mobilitazione di diversi gruppi di animalisti.