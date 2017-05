Alcuni giorni fa un uomo ha denunciato tramite un post sui social network quanto accaduto a lui e al suo cane su un volo della compagnia China Eastern Airlines. Dovevano volare da Shanghai all’aeroporto internazionale di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, e il suo cane – un golden retriever di 11 mesi – era stato posizionato in una gabbia nella stiva dell’aereo. Per ragioni ancora non chiare, il cane è riuscito a scappare dalla sua gabbia saltando fuori dall’aereo per finire sulla pista. A quel punto, per recuperarlo, sono intervenuti una decina di membri del personale dell’aeroporto. Il proprietario ha raccontato di aver saputo quanto accaduto e di aver recuperato il suo cane solo diverse ore dopo l’arrivo in aeroporto e che il cane gli è stato restituito gravemente ferito e insanguinato. Il cane, secondo quanto affermato anche dal veterinario che lo ha poi visitato, sarebbe stato pestato e raggiunto da diversi colpi di pistola ad aria compressa.

Secondo le autorità aeroportuali il personale ha seguito il regolamento – Dalle immagini diramate in rete dal proprietario col suo post di denuncia – che è stato condiviso migliaia di volte – si vedono chiaramente le ferite riportate dal povero animale. Il proprietario ha espresso la propria indignazione, evidenziando la forza eccessiva impiegata dal personale dell’aeroporto per recuperare il cane e dicendo anche che nessuno gli avrebbe dato una spiegazione plausibile per quanto accaduto. Da parte sua l’aeroporto ha diramato un comunicato nel quale ha sottolineato che purtroppo il personale ha dovuto ricorrere a misure d’emergenza per recuperare il cane ed evitare pericoli sulle piste e ai passeggeri. Secondo le autorità aeroportuali non c’è stato alcun abuso ma è stato seguito il regolamento.