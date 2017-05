Una famiglia di Rush County, in Indiana, Stati Uniti, ha lanciato un disperato appello dopo aver smarrito il suo cane, un bellissimo esemplare di alano, in seguito a un incidente stradale. Simba, questo il nome dell'animale, ha il pelo "tigrato" ed è stato visto allontanarsi zoppicando da luogo in cui si sono scontrate due auto. In una delle vetture c'era anche lui, seduto sul sedile posteriore, e stando a quanto hanno riferito gli altri occupanti è stato grazie a Simba che non ci sono state vittime. Il cane, infatti, ha inconsapevolmente fatto scudo con il suo corpo. "Ha salvato la vita ai miei quattro figli, tutti bambini seduti sul sedile posteriore", ha raccontato a Fox News il padre, che era alla guida della vettura ed è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo, riportando ferite che si sono rivelate non gravi.

Dopo lo schianto Simba è stato visto allontanarsi dall'automobile zoppicando. I suoi proprietari hanno diffuso un appello e alcune foto.