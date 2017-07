Quando gli ispettori della protezione animali sono entrati in casa a seguito di alcune segnalazioni, si sono ritrovati di fronte ad una scena straziante, disteso a terra c'era un esemplare di Staffhershire Bull Terrier, Maxier, non in grado nemmeno di reggersi in piedi perché ridotto letteralmente pelle e ossa dalla fame. È accaduto in Inghilterra, a Chesterfield, nel Derbyshire, dove il padre dell'animale, interpellato dalle autorità locali, si è giustificando spiegando che è stata tutta colpa del troppo lavoro che lo assilla ogni settimana

"Il 25enne ha spiegato secondo lui il cane aveva perso il peso perché lui era stressato a causa del lavoro e del troppo tempo passato fuori casa a lavorare 40 ore alla settimana hanno spiegato infatti gli ispettori. La giustificazione però non è bastata a evitare una condanna per maltrattamento di animali davanti al giudice. Oltre a una pena di 12 settimane, sospesa, l'uomo non potrà avere altri animali per dieci anni e deve pagare una pesante sanzione. Secondo le autorità, infatti, il cane non mangiava da lungo tempo visto il suo aspetto e il suo stato di salute che in poco tempo avrebbero potuto portarlo anche alla morte. Al momento del ritrovamento Maxie pesava solo 11 kg.