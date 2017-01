Grave attentato nelle scorse ore contro una moschea in Canada. Un gruppo di uomini armati hanno fatto irruzione nell'edificio religioso a Quebec City sparando all'impazzata sui fedeli assorti in preghiera. Il primo bilancio dell'attacco è di almeno 6 morti e di numerosi feriti, alcun in gravi condizioni. Ad essere presa di mira è stata la moschea di Sainte-Foy, nel capoluogo della provincia francofona canadese. Secondo le prime informazioni rivelate di giornali locali, al momento dell'attacco, verso le otto di sera durante l'orario di preghiera, nel centro si trovavano decine di persone, la maggior parte in preghiera altre indaffarate nel altre attività del centro islamico della città noto anche come la Grande Moschea di Quebec City.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia e anche le forze speciali che hanno circondato l'edifico e isolato l'intera zona realizzando un cordone di sicurezza. Secondo le informazioni fornite dalla polizia del Quebec, durante le operazioni gli agenti hanno fermato due individui in connessinoe con l'attacco, di cui non sono state rese note le generalità, e un terzo è ricercato. "Stanotte i canadesi sono addolorati per le persone uccise in un vigliacco attacco in una moschea di Quebec City. Il mio pensiero è per le vittime e i loro familiari" ha scritto su twitter il primo ministro canadese Justin Trudeau, spiegando di essere in contratto con le autorità locali.

Più esplicito invece son le parole del premier del Quebec Philippe Couillard per il quale non ci sono dubbi: "Si tratta di terrorismo". "Il Quebec respinge categoricamente questa violenza barbara. Dopo questo atto terroristico, ho chiesto di abbassare a mezz'asta la nostra bandiera del Québec negli uffici pubblici" ha scritto Couillard. "Perché sta succedendo qui? È un atto barbarico" si è sfogato invece il presidente della moschea, Mohamed Yangui, che al momento dell’attacco non era nel struttura. In realtà, come ricordano i media locali, lo stesso centro islamico nell'estate del 2016 era stato protagonista di un episodio di minaccia con una testa di maiale lasciata sulla porta di ingresso.