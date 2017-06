in foto: la donna mentre risponde ai rimproveri dei presenti

Un video di quattro minuti documenta un caso di razzismo quotidiano in Canada. Una donna bionda, di cui non sono noti nome ed età, è stata vista chiedere ripetutamente e con insistenza che il figlio venisse visitato da un “dottore bianco” in una clinica pubblica di Toronto. Hitesh Bhardwaj, un uomo che stava aspettando il suo turno per una vista specialistica prenotata presso la struttura sanitaria, ha ripreso l’accaduto con il suo cellulare.

Nel video è possibile vedere la donna visibilmente agitata mentre chiede alle infermiere del banco dell’accettazione se ci sia un dottore bianco nella clinica e se sia possibile fargli visitare il figlio. A più riprese la donna chiede di vedere un dottore “che non abbia denti marroni”, cioè che abbia denti sani, e che sia capace di “parlare inglese”.

La donna si era recata presso la struttura affermando che il figlio lamentasse un dolore al petto: “Ho visto un medico che non era bianco e non ha aiutato il mio bambino”, sostiene la donna chiedendo di vedere un dottore della sua stessa etnia. La rabbia razzista esplode, poi, quando le viene comunicato che non c’è alcun medico bianco nella clinica: “essendo bianca in questo Paese dovrei soltanto spararmi”.

Le persone presenti alla clinica non hanno comunque assistito in silenzio alla scena. Bhardwaj, così come altri, hanno affrontato la donna suggerendole di recarsi in un ospedale, consiglio al quale lei risponde dicendo: “Ci sono stata e hanno soltanto medici di colore”. Una delle donne presenti ribatte affermando: “Tuo figlio ha un problema maggiore nel fatto che tu sia sua madre che nel motivo per cui deve vedere un medico”. In seguito, la madre del bambino in questione ha affermato gli astanti sostenendo di essere “attaccata perché bianca”.

Bhardwaj, l’autore del video, è un immigrato particolarmente fiero di vivere in Canada e ha affermato di “non riuscire a credere” a ciò che ha visto e sentito. Secondo Cheryl Teelucksingh, docente di sociologia presso la Ryerson University, l’incidente è un chiaro esempio di razzismo quotidiano che “inizia a riemergere” in Canada e su cui, probabilmente, ha avuto effetto anche l’elezione di Donald Trump.