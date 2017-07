in foto: Blackmore con alcune delle figlie

Nel corso della sua vita si è sposato ben 27 volte arrivando ad avere contemporaneamente 25 mogli che negli anni gli hanno dato 145 figli. Per questo un leader religioso canadese di 60 anni, Winston Blackmore, è stato condannato lunedì scorso da un tribunale locale per il reato di poligamia. Nonostante l'uomo non abbia mai nascosto i suoi matrimoni, tutti ovviamente avvenuti con rito religioso, per lui è la prima condanna in assoluto.

La sentenza infatti arriva dopo una battaglia legale durata decenni, avviata negli anni '90 con le prime indagini sulla setta religiosa guidata dal 60enne e destinata a proseguire visto il ricorso annunciato dai legali che sarà il preludio a una nuova battaglia giudiziaria sulla costituzionalità della legislazione contro la poligamia del Canada. Blackmore non ha mai negato di avere più mogli come parte delle sue credenze religiose. "Sono colpevole di vivere la mia religione e questo è tutto quello che stato accertato oggi e non l'ho mai negato", ha detto Blackmore ai giornalisti dopo il verdetto, aggiungendo: "Venticinque anni e decine di milioni di dollari dopo, tutto quello che hanno dimostrato è qualcosa che non abbiamo mai negato: non ho mai negato la mia fede".

Insieme a lui la Corte suprema della Columbia Britannica ha condannato anche un altro leader della setta religiosa, il 53enne James Oler, ritenuto colpevole di poligamia perché sposato contemporaneamente con cinque donne. Blackmore e Oler sono entrambi membri di una setta mormone separatasi dalla Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che crede nella poligamia. La base principale del gruppo è in una piccola comunità sul confine tra Utah e Arizona negli Stati Uniti, mentre la comunità canadese si è stabilita appena a nord dello stato americano dell'Idaho in un insediamento rurale chiamato Bountiful. Oler era stato scelto per guidare la comunità canadese dopo la scomunica di Blackmore da parte di Warren Jeffs, considerato il profeta e il capo del gruppo, ora in carcere in Usa per reati sessuali.

Poligamia in Canada: la pena massima è di 5 anni.

L'inchiesta e il tentativo di perseguire Blackmore e Oler da parte delle autorità locali si sono trascinati per decenni a causa dell'incertezza sulle leggi contro la poligamia in Canada. I legali dei due leader religiosi infatti hanno sempre sostenuto che i matrimoni erano condotti secondo la loro religione e dunque non punibili in quanto sarebbe stata violata la libertà di culto, come prevede la costituzione.

Dopo vari giudizi la vicenda è finita in mano ai giudici della Corte Suprema che hanno stabilito che le leggi che vietano la poligamia sono valide e non violano le libertà religiose garantite nella Carta dei Diritti e delle Libertà del Paese. Infine il decisivo processo che, dopo aver ascoltato esperti mormoni, funzionari della legge che hanno lavorato all'inchiesta e anche un'ex moglie di Winston Blackmore che ha lasciato la comunità canadese nel 2003, ha condannato il 60enne e il 53enne per poligamia. Per loro, secondo la legge canadese, la pena massima è di cinque anni di carcere. La pena definitiva sarà annunciata nelle prossime udienze.