Il Molise, come gran parte del Centro-Sud Italia, in questi ultimi giorni sta facendo i conti con l’ondata di maltempo che sta causando non pochi disagi. Anche oggi a Campobasso le scuole sono rimaste chiuse, a esclusione dell’asilo nido comunale di via Verga, a causa del peggioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio di ieri in città, dopo una breve tregua, è infatti tornata la neve e il bollettino meteo emesso dalla Protezione civile regionale ha indicato anche per le prossime ore precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere nevoso, con quota neve al di sopra dei 100-300 metri. Ed è in questo contesto che alcuni richiedenti asilo si sono messi a disposizione per aiutare la comunità a limitare i disagi provocati dal maltempo. Otto di loro, nella mattinata di martedì, hanno contribuito a liberare le strade dalla neve e dal ghiaccio. Su base esclusivamente volontaria i migranti hanno collaborato con l'amministrazione comunale e la Sea per effettuare specifici interventi.

“Un gesto di solidarietà non scontato” – In particolare, come comunicato dal Comune, l'attività si è concentrata sulla scalinata di collegamento tra via Garibaldi e via Cardarelli e sulle scalinate del centro storico e in contrada Feudo. “Ora che sono attrezzati – ha fatto sapere il Comune – i ragazzi hanno confermato la disponibilità ad aiutare, gratuitamente, gli operatori Sea nelle operazioni di sgombero previste nei prossimi giorni”. Un gesto non scontato secondo gli amministratori comunali, che per questo hanno voluto ringraziare i richiedenti asilo che hanno aiutato a liberare le strade dalla neve. “L'amministrazione ringrazia i richiedenti asilo che, come previsto nel protocollo d'intesa siglato in Prefettura, hanno voluto mettersi a disposizione della comunità di Campobasso che li accoglie e li sostiene. Un gesto di solidarietà non scontato che la città non può che apprezzare”, si legge nel comunicato.