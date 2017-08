Ponte di Ferragosto all'insegna dell'arte e della bellezza, nei 350 musei e siti archeologici aperti in tutta Italia nei giorni del 14 e 15 agosto, solitamente giornate "off" per il turismo culturale. Invece da quest'anno si cambia. E così il patrimonio culturale del Belpaese sarà aperto per turisti e visitatori in entrambi i giorni, l'elenco completo dei musei aperti è on line sul sito del MiBact, intanto qui una breve guida ragionata tra le proposte più interessanti, a partire dalle grandi città fino alle località turistiche più rinomate. Ecco l'elenco dei siti aperti nel Ponte di Ferragosto, suddivisi per provincia, partiamo da Napoli.

Napoli: dalla città a Pompei, passando per le isole.

Castel Sant’Elmo, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Certosa e Museo di San Martino, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30). Chiusura settimanale mercoledì 16 agosto Museo Duca di Martina ‐ Villa Floridiana, Napoli – Museo: lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (ultimo ingresso ore 16.15). Parco: lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.00. Chiusura spostata a giovedì 17 agosto

Museo di Capodimonte Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.35

Palazzo Reale, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso 19.00) Chiusura settimanale mercoledì 16 agosto;

Tomba di Virgilio, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 14.00 (ultimo ingresso 13.30) Chiusura spostata a mercoledì 16 agosto;

Complesso monumentale dei Girolamini, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 14.00 (ultimo ingresso 13.00) Chiusura spostata a mercoledì 16 agosto;

Museo Pignatelli, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 17.00 (ultimo ingresso 16.00) Chiusura spostata a giovedì 17 agosto;

Certosa di San Giacomo, Capri – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) Chiusura spostata a mercoledì 16 agosto;

Villa Jovis, Capri – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.00);

Grotta Azzurra, Anacapri – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Museo storico archeologico di Nola, Nola (Napoli) – martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) Chiuso il 14 agosto;

Museo archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 14.20 (ultimo ingresso ore 13.00)

Parco archeologico delle Terme di Baia, Bacoli (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.20 (ultimo ingresso ore 18.20)

Antiquarium Nazionale Uomo e Ambiente, Boscoreale (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Scavi di Stabia, Castellammare di Stabia (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Scavi di Pompei (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Parco Archeologico di Ercolano (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Scavi di Oplontis – Villa di Poppea, Torre Annunziata (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Parco archeologico di Cuma, Pozzuoli (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.20 (ultimo ingresso 18.20)

Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, (Napoli) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.20 (ultimo ingresso 18.20).

Real Bosco di Capodimonte Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.35

Museo Archeologico Nazionale Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.30

Museo Tesoro di San Gennaro – Via Duomo, Napoli – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 17.00. A Ferragosto visite guidate comprese nel costo d'ingresso con cadenza ogni 30 minuti dalle ore 9.00 alle ore 17.30.

Avellino: l'Antiquarium di Ariano, i resti di Aeclanum.

Antiquarium di Ariano Irpino – Lunedì 14 agosto aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Parco archeologico dell'antica Abellinum, Atripalda – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, Atripalda – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.30 (ultimo ingresso 18.00)

Anfiteatro romano di Avella – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Area archeologica dei Monumenti Funerari, Avella – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Parco archeologico dell'antica Aeclanum, Mirabella Eclano – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Museo di San Francesco a Folloni, Montella – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Benevento, Teatro Romano e non solo.

Teatro Romano Benevento – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 8.00 alle ore 19.30

Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino, Montesarchio – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso 19.30)

Teatro di S. Felice Benevento – Lunedì 14 e martedì 15 agosto aperto dalle ore 8.00 alle ore 19.30

Caserta: Sua maestà la Reggia e tanto altro.

Reggia di Caserta – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 18.45)

Museo archeologico dell'antica Allifae, Alife (Caserta) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Museo archeologico di Teanum Sidicinum, Teano – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Museo archeologico dell'antica Calatia, Maddaloni – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso 19.30)

Museo archeologico dell'Agro atellano, Succivo – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Museo Archeologico dell’antica Capua e Mitreo, Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

L’anfiteatro Campano, Santa Maria Capua Vetere – Lunedì 14 e martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 19.30 (ultimo ingresso 19.00)

Sala espositiva – Castello Ducale di Sessa Aurunca – Lunedì 14 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì 15 agosto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Salerno: archeologia da Pontecagnano ad Ascea.