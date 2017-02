All'improvviso, proprio mentre andavano in scena i tradizionali festeggiamenti di Carnevale e la parata "Krewe of Endymion" nel centro di New Orleans, negli Usa, un camioncino color argento è piombato sulla folla causando numerosi feriti – al momento il bilancio è di 33 vittime dello scontro – tra cui alcuni molto gravi. Le forze dell'ordine hanno fermato una persona che pensano sia il responsabile del gesto e secondo il capo della polizia Michael Harrison l'uomo sarebbe al momento indagato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine escludono che si sia trattato di un atto terroristico. Al momento in ospedale risultano ricoverate 21 persone, cinque delle quali in gravi condizioni. Altre sette, invece, non hanno avuto bisogno di ricovero. "I primi rapporti indicano finora circa una dozzina di persone in condizioni critiche", ha detto la portavoce della polizia Ambria Washington, sottolineando che "il numero potrebbe aumentare durante l'indagine è in corso".