Drammatico incidente stradale nel pomeriggio di giovedì lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, la ex A3 Salerno Reggio Calabria. Un mezzo pesante che viaggiava in direzione sud infatti ha investito e travolto un gruppo di operai che lavorava lungo la carreggiata uccidendo un addetto e ferendone altri due. Il drammatico impatto al km 147 nei pressi di Lauria, in provincia di Potenza, dove gli operai si erano fermati con i loro mezzi sulla corsia di emergenza.

I lavoratori, appartenenti alla ditta Sirti, stavano svolgendo lavori di manutenzione quando, per motivi ancora da accertare, sono stati improvvisamente travolti dal camion che gli è piombato addosso senza dare loro alcuna possibilità di fuga. Per uno degli operai inutili i tempestivi soccorsi sanitari, è morto poco dopo il loro arrivo. Per gli altri due invece è stato necessario il trasporto immediato in codice rosso all'ospedale dove sono stati ricoverati i gravi condizioni.

Il tragico incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico autostradale. Lo ha reso noto l’Anas, che gestisce l'autostrada, spiegando che a causa della disgrazia l'intero tratto è stato chiuso con uscite obbligatorie e deviazione lungo le strade interne. “È temporaneamente chiuso, in direzione sud, un tratto dell’A2, in località Lauria al chilometro 147,200” e “il traffico veicolare lungo la direttrice sud è temporaneamente deviato all’altezza dello svincolo di Lauria sud lungo la ex strada statale 19 e la strada provinciale 133, con rientro in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Laino Borgo (Cosenza)” hanno spiegato dall'Anas .