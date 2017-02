Terribile incidente stradale domenica mattina in India. Almeno diciassette persone infatti sono morte e oltre una cinquantina sono rimaste ferite dopo un terribile schianto che ha coinvolto un camion sul quale viaggiavano decine di fedeli in pellegrinaggio. Come raccontano i giornali locali, l'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 nel villaggio di Nongspung, a 11 km dalla capotale del distretto di Nogstoin sulla strada per Shillong, nello Stato nord-orientale indiano di Meghalaya. La polizia locale ha spiegato che l'incidente, che è avvenuto nel distretto di West Khasi Hills, ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava circa 70 persone, prelevate da tre villaggi diversi e dirette in una chiesa locale per in raduno religioso.

Il camion è improvvisamente sbandato urtando violentemente contro una protezione di cemento che divideva le carreggiate scaraventando con forza i passeggeri fuori dal mezzo. Molti dei fedeli infatti nell'impatto sono stati sbalzati giù in una gola profonda e non hanno avuto scampo. "Dodici persone sono morte sul posto, altre cinque sono decedute per le loro ferite in ospedale. Oltre cinquanta persone sono rimaste ferite, alcune in maniera grave come l'autista del mezzo che ha riportato lesioni gravi", hanno spiegato le autorità locali. L'autista è stato posto in stato di fermo.