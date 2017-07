Un'autostrada dell'Oregon, negli Stati Uniti, sembrava uno scenario di un film di fantascienza dopo che un tir carico di anguille nella giornata di ieri si è rovesciato in seguito a un incidente: l'autoarticolato trasportava 13 contenitori pieni di pesci, che finendo a terra si sono rotti ed hanno rilasciato centinaia e centinaia di anguille sull'asfalto, oltre a una sorta di melma trasparente. Come se non bastasse cinque automobili che viaggiavano a poca distanza dal camion si sono rese protagoniste di un tamponamento a catena: i guidatori, infatti, nel vedere le anguille in mezzo alla strada si sono impauriti, hanno pigiato con forza sui freni e le auto sono sbandate sull'acqua viscida finendo una addosso all'altra.

A causare la melma viscida nell'acqua sono proprio le anguille: si tratta di un comportamento assolutamente naturale che i pesci mettono in atto in momenti di particolare tensione e che consente loro di nuotare molto più velocemente. E' quello che hanno fatto anche ieri subito dopo il ribaltamento del camion su cui viaggiavano: peccato che per loro comunque non sia stata una bella fine. Tutte le anguille sono infatti morte sull'asfalto, schiacciate dalle auto oppure dopo una lunga agonia per assenza di acqua.