Un autoarticolato di oltre 6 tonnellate di Poste italiane, partito da Catania e diretto a Palermo, è precipitato dal viadotto dei Calderari. Un incidente stradale a seguito del quale ha perso la vita il conducente del mezzo, Angelo Severino, 55 anni. La tragedia è avvenuta nella notte, intorno alle 4, sulla A19. Il mezzo per il trasporto della corrispondenza, delle Poste Italiane è uscito fuori strada, all'altezza dello svincolo per Mulinello, in direzione Palermo, volando dal viadotto. La vittima è morta sul colpo. Sul posto intervenuta la polizia stradale di Catenanuova, sezione di Enna, che ha effettuato una serie di rilievi per tentare di ricostruire la dinamica dell'incidente. L’obiettivo è ricostruire la dinamica del terribile incidente. L'autocarro avrebbe sfondato il guardrail di destra per poi precipitare nel vuoto. A causare il dramma potrebbe essere stato il manto stradale gelato.