Un drammatico attentato suicida nelle scorse ore ha insanguinato l'Egitto. Un kamikaze alla guida di un’autobomba infatti si è lanciato a tutta velocità contro un posto di guardia davanti ad un caserma della polizia locale nella città di Al Arish, nel nord del Sinai, facendo una strage. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, citando le autorità del posto, la deflagrazione avrebbe causato almeno nove morti, per la maggior parte poliziotti. Il bilancio delle vittime dell'attentato però purtroppo potrebbe salire ancora visto che ci sono oltre una decina di feriti tra cui alcuni trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'attentare, per non destare sospetti , si era messo alla guida di un veicolo per la raccolta dei rifiuti ma improvvisamente è piombato sul checkpoint facendosi esplodere. L'esplosione è stata così potente da distruggere tre piani della palazzina dove ha sede la caserma di polizia. Secondo alcune fonti della sicurezza, l'autobomba sarebbe stata seguita dall'assalto armato di miliziani. Dopo la deflagrazione più grande infatti sarebbero state udite altre piccole esplosioni e raffiche di mitra. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attentato, ma l'attacco è avvenuto in una zona già teatro di numerose azioni contro le forze di sicurezza da parte di milizie islamiste affiliate all'Isis.