Dal 12 al 27 giugno a Parigi, presso l'Istituto Italiano di Cultura, si parla siciliano. Sei appuntamenti, in compagnia di Andrea Camilleri, Roberto Alajmo, Gigi Mangia, Angelo Cirrincione, Francesco Ferla, Giuseppe Schillaci e Luigi Pirandello (con un incontro a lui dedicato), per tracciare un percorso tra letteratura, gastronomia, fotografia e cinema, al fine di esplorare l'universo culturale della più grande isola del Mediterraneo, crocevia di civiltà nei secoli. I suoi vari popoli e le diverse dominazioni hanno difatti conferito alla Sicilia un ruolo apicale nella formazione della cultura europea attuale, passando attraverso le sue influenze greche, arabe, normanne e barocche.

Da tutto questo universo, gli artisti siciliani hanno tratto l'atmosfera e la giusta ispirazione per raccontare questa terra. Da qui, la decisione di dedicare una rassegna fotografica, gastronomica, artistica e letteraria alla Sicilia, tra cui spicca la due giorni parigina dell'inventore del Commissario Montalbano, quell'Andrea Camilleri eterno numero uno dei libri più venduti in Italia.

L'occasione è speciale per diversi motivi. Innanzitutto, considerando l'età di Andrea Camilleri, per la sua presenza fisica all'Istituto Italiano di Cultura di Rue de Varenne, diretto da Fabio Gambaro. In secondo luogo perché, durante l'incontro del 14 giugno alle 19, sarà presentato il volume "Caro Montalbano. Lettere al Commissario", un volumetto in cui diversi scrittori scrivono al più celebre personaggio della penna di Andrea Camilleri. Per la serata di domani, i posti a sedere nella struttura dell'Istituto Italiano di Cultura sono già tutti esauriti da tempo.

La due giorni dedicata ad Andrea Camilleri si chiuderà il 15 giugno, alle ore 18:30, con l'incontro tra Fabio Gambaro e lo scrittore siciliano, accompagnati da Serge Quadruppani, traduttore e saggista.