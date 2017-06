Dopo ore di tentativi, paura e speranza, purtroppo anche i medici si sono dovuti arrendere e hanno dichiarato ufficialmente il decesso di Camilla Sestini, la 37enne di Firenze rimasta gravemente ferita nella notte tra il 20 e il 21 giugno in un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita anche il suo fidanzato e compagno, il 48enne Massimiliano Tofani. La ragazza, che lavorava come barista a Novoli ma era conosciutissima nel capoluogo toscano anche per altri impegni sempre a contatto con il pubblico, era stata trasportata e ricoverata all'ospedale di Careggi già in gravissime condizioni e nonostante ogni tentativo da parte dei medici purtroppo non ce l'ha fatta.

Il terribile schianto era avvenuto lungo le strade di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, in piena notte. Lo scooter su cui i due ragazzi viaggiavano avrebbe improvvisamente sbandato intorno alle 3 di notte, per cause ancora in corso di accertamento, sbalzano violentemente i due sull'asfalto. Il 48enne Tofani, che guidava il mezzo, è caduto e ha battuto violentemente la testa, e all'arrivo dei soccorsi era già morto. Camilla era stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale ma ogni tentativo di strapparla alla morte è stato vano. Dopo aver constatato l'assenza di attività cerebrale, i medici hanno staccato la spina dei macchinari che la tenevano in vita e i familiari della 37enne hanno autorizzato la donazione degli organi.