Verifiche mirate e accertamenti più efficaci sulla questione "malattia" dei lavoratori. Nel decreto Madia sarà sancito un polo unico della medicina fiscale in capo all'Inps, che competente sia per gli statali e che per i privati. Cambia quindi, il meccanismo che ha visto fino a questo momento per i dipendenti pubblici attive le Asl. Nel provvedimento che attua la riforma della Pubblica amministrazione, è previsto che risorse e competenze siano trasferite all'Inps (e potrebbe anche esserci un piccolo potenziamento delle disponibilità); e vengono introdotti nuovi criteri attraverso cui svolgere gli accertamenti sulle malattie.

Tra questi, anche la possibilità di tornare a controllare, con verifiche ripetute. Le fasce orarie di reperibilità, in cui farsi trovare a casa, dovranno essere armonizzate. Ora come ora sono quattro per il privato e sette per il pubblico.

L'obiettivo del provvedimento è di fornire controlli mirati e più efficaci, cercando anche di rendere la materia più "ordinata". Ad esempio, con i rinnovi contrattuali, si potrebbe intervenire su alcune modalità di fruizione dei permessi, come quelli della legge 104 del 1992, rivedendo le regole sui preavvisi. In ogni caso sarà assicurata continuità professionale ai 1.300 medici inseriti nelle liste speciali per le visite fiscali, con un rafforzamento del regime di convenzione per i ‘camici bianchi' deputati agli accertamenti, così da garantire maggiore specializzazione e l'attività in via esclusiva.

