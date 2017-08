Una famiglia che vive nel sud della California è rimasta piuttosto sorpresa quando, martedì sera, ha trovato una tarantola nella loro cucina. “Tutto quello che volevo era fare uno spuntino”, ha raccontato ai media locali la diciannovenne Hannah Dafferner, che è stata la prima della sua famiglia a imbattersi nell’enorme ragno. La ragazza ha raccontato che inizialmente quella tarantola sul mobile non si muoveva per cui ha pensato fosse una decorazione di Halloween lasciata in giro da sua sorella. “Ma poi ha mosso le sue gambe”, ha spiegato dicendo di aver urlato dalla paura.

La foto della tarantola su Facebook: “Hannah l’ha appena trovata in cucina” – Le sue urla hanno attirato in cucina suo padre, che è riuscito a catturare la tarantola facendola entrare in un contenitore. L’uomo ha poi condiviso su Facebook una foto del ragno e a quanto pare poco dopo una ragazzina di nove anni che vive nello stessa zona gli ha inviato un messaggio privato offrendosi di adottare l’”intruso” trovato in cucina. “Il messaggio recitava “possiamo averlo?” Chi sono io per dire no”, ha detto la mamma di Hannah.