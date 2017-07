Continua a bruciare senza tregua la California, devastata da nord a sud dagli incendi sotto l'incalzare di venti forti e secchi e di un caldo record che non ha precedenti negli ultimi 113 anni. Le temperature hanno raggiunto anche i 42 gradi centigradi. Sono oltre ottomila le persone che sono state costrette a lasciare le loro case. Nella contea di Santa Barbara, nel sud del Paese, i fronti sono due, e le fiamme si avvicinano alla città di San Luis Obispo. Fiamme anche al nord, dove bruciano le colline erbose a un centinaio di chilometri a nord di Sacramento. Migliaia di utenti sono rimasti senza elettricità a causa della decisione del Dipartimento dell'energia di chiudere in via precauzionale una centrale elettrica nella valle San Fernando, a nord-est. Le fiamme hanno bloccato anche 90 bambini e 50 accompagnatori in un campeggio a nord di Santa Barbara. Migliaia i vigili del fuoco che stanno lottando contro le fiamme.

Incendi anche in altri Stati – I roghi si sono sprigionati anche in altri stati dell'ovest, come Colorado, Wyoming, Montana, e nella Columbia britannica, in Canada. Complessivamente sono migliaia le persone evacuate, tra cui alcune ferite, e centinaia gli edifici distrutti, case comprese. In Colorado i vigili del fuoco sono riusciti a contenere uno dei fronti che minacciano Breckenridge, con centinaia di persone evacuate. Si registrano poi migliaia di evacuazioni nella provincia canadese della British Columbia, dove imperversano tre fronti di fiamme che divorano la foresta.