Le previsioni meteo lo avevano annunciato da giorni e anche il Ministero della Salute aveva messo in guardia gli italiani sull'effetto di questa ondata di calore che sta colpendo la Penisola in queste ore indicando temperature anche sopra i 40 gradi, ma a causa dell'afa le temperature percepite dalla popolazione sono andate molto oltre in diverse regioni, facendo segnare record assoluti. Secondo i rilievi degli specialisti dell'Aeronautica Militare, la punta massima registrata nella giornata di lunedì è stata individuata a Capo San Lorenzo, in Sardegna, con 49 gradi percepiti alle ore 16 e temperatura reale di 33 gradi.

In un'Italia infuocata da nord a sud sono molti però i centri abitati alle prese con il caldo torrido. La città di Ferrara conquista il record della temperatura percepita tra i capoluoghi con 46 gradi registrati alle 18, anche se il termometro segnava 35 gradi. Situazione analoga a Termoli, dove sensazione di calore ala stesa ora era pari a 45 gradi, e a Trapani dove invece si sono raggiunti i 43 gradi percepiti. Sempre secondo i rilievi l'Aeronautica Militare, le temperature percepite sono andate oltre i 40 gradi in diversi capoluoghi, sfiorandoli invece in tutto io restanti come a Roma dove il massimo è stato di 38 gradi

Quella iniziata oggi infatti sarà probabilmente la settimana più calda dell'estate con punte anche oltre i 40 centigradi effettivi in molte zone. La situazione è destinata perdurare ancora per diversi giorni. L'ondata di caldo africano, la quinta della stagione, infatti sarà eccezionale per durata, intensità ed estensione. Per questo il ministero della Salute ha decretato bolino rosso per 16 città capoluogo nelle giornate di martedì e mercoledì. Le città più roventi martedì saranno Roma, Frosinone, Pescara e Campobasso, alle quali si aggiungeranno, mercoledì, anche Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti e Viterbo.