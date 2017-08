Violenze sessuali su due minori da parte di un ex insegnante. È successo in Calabria, a Santo Stefano d'Aspromonte, nel 2015. I due giovani di origine romena, entrambi quattordicenni, frequentavano l'abitazione dell'uomo per delle lezioni di dopo scuola. Avevano entrambi bisogno di sostegno scolastico. Approfittando della posizione di sudditanza e dipendenza dei due ragazzi l'ex docente di scuola media li costringeva a subire pratiche sessuali, chiedeva loro di masturbarsi e di farsi masturbare. L'uomo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari. I carabinieri di Santo Stefano d'Aspromonte sono intervenuti inseguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Reggio Calabria, su richiesta della Procura reggina per violenza sessuale continuata.