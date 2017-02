Sembrava ormai spacciato: da oltre una settimana si trovava sul fondo di un pozzo e le speranze di tirarlo fuori sano e salvo erano ormai al lumicino, invece per un cagnolino caduto in una voragine di 60 metri in Turchia si sono sorprendentemente mobilitate così tante persone che è stato estratto ancora vivo. Non si sa come l'animale sia finito nel pozzo, né se ci sia stato gettato di proposito da qualcuno, ma di certo il suo pianto straziante e i latrati hanno destato l'attenzione di alcuni passanti che, anziché ignorare quelle disperate richieste d'aiuto, hanno chiamato i soccorritori.

E' stato chiaro fin da subito che per quel cagnolino uscire e tornare in superficie era letteralmente impossibile: troppo stretta la bocca del pozzo, solo 30 centimetri di diametro, e anche troppo lungo il tunnel da percorrere. I primi soccorritori giunti sul posto hanno montato una tenda sopra alla voragine per evitare che vi entrasse la pioggia, e che l'acqua annegasse l'animale, quindi hanno calato delle telecamere per monitorare meglio la situazione. Hanno scoperto così che il cagnolino, malgrado la difficilissima situazione, tutto sommato stava abbastanza bene. Viste le difficoltà nel riuscire a salvarlo, i soccorritori hanno deciso di dargli un po’ di cibo per avere più tempo per trovare una soluzione.

Le sorti dell'animale hanno finito per interessare decine di persone: per più di una settimana c'è stato un continuo andirivieni intorno al pozzo, con decine e decine di tentativi di estrarlo, tutti falliti. I caso ha finito per diffondersi anche sul web, interessando dapprima i media locali, poi anche alcuni a carattere nazionale e arrivando anche alle orecchie del ministro dell’Energia Berat Albayrak che ha deciso di far intervenire una società mineraria statale. Grazie all’utilizzo di una lunga fune, il team dei soccorritori è riuscita ad agganciare il cucciolo e a tirarlo in superficie senza che corresse pericoli.