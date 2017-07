Un bruttissimo incidente si è verificato lo scorso 24 giugno al Poetto di Cagliari. Una donna di quaranta anni si trovava in spiaggia quando una folata di vento ha sradicato un ombrellone che le è finito sul viso. La bagnante, una cagliaritana che stava approfittando di un po' di tempo libero per rilassarsi al mare, in seguito all’incidente ha perso l’occhio destro. Dopo essere stata colpita dall’ombrellone la donna si è messa a urlare e tante persone presenti sulla spiaggia, compresi i proprietari dell’ombrellone trasportato dal vento, si sono avvicinati per aiutarla. “Ho sentito un colpo come se mi avessero rotto un bastone in testa”, ha raccontato la donna ai media locali affermando di non aver capito subito la gravità della situazione anche se vedeva il sangue sul suo viso e sulle sue mani.

Oggi ha subito un secondo intervento chirurgico per l’asportazione completa dell’occhio – La quarantenne è stata quindi trasportata in ospedale e poi trasferita nel reparto di Oculistica dell'ospedale San Giovanni di Dio. Qui si è sottoposta a una prima operazione, con i medici che hanno fatto il possibile per salvarle l’occhio che però sembrava già compromesso. In ospedale hanno quindi deciso di lasciarlo per motivi estetici ma oggi la donna è tornata in sala operatoria per un secondo intervento, sempre al San Giovanni di Dio, per procedere con l'asportazione completa dell'occhio.