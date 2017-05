Grave episodio nel pomeriggio di mercoledì nella città metropolitana di Cagliari. Una donna è stata uccisa a coltellate a Capoterra, nei pressi di un parcheggio in località Is Olias, non lontano dal capoluogo sardo, al termine di una lite con un'altra persona che poi si è data alla fuga dileguandosi. Dalle prime informazioni trapelate sull'accaduto, l'aggressore sarebbe un uomo, un vicino di casa della vittima, con il quale la donna poco prima stava discutendo animatamente nel parcheggio, forse per futili motivi.

Per questo sono subito scattate le ricerche da parte dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine che hanno scatenato una caccia all'uomo in tutta l'area del Cagliaritano individuando e fermando poco dopo l'aggressore. Quest'ultimo è un 46enne di nome Ignazio Frailis, ora interrogato dai militari dell'arma. L'uomo avrebbe ucciso la donna sferrandole almeno undici coltellate

La vittima è una donna di 57 anni, identificata come Maria Bonaria Contu, che sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti e lasciata esanime in una pozza di sangue. Per lei inutili i soccorsi allertati da alcuni passanti. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto ormai per lei non c'era più niente da fare. Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della Compagnia di Capoterra ma anche diverse squadre della Polizia.

Al momento non si conoscono i dettagli precisi dell'accaduto, ma pare che tra vittima e assassino vi fossero da anni continue discussioni legate agli animali che aveva la famiglia della vittima anche se nessuno aveva mai pensato possibile l'epilogo tragico di oggi. Per questo non si esclude la premeditazione dell'atto. Gli inquirenti infatti sospettano che l'uomo possa aver atteso il passaggio della donna che spesso si recava in zona per passeggiare. Secondo alcuni testimoni, dopo alcune parole l'uomo sarebbe passato all'azione, la vittima avrebbe anche tentato disperatamente di fuggire ma si è accasciata dopo essere stata raggiunta dai primo colpi.