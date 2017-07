Sembra stesse stendendo il bucato, quando all’improvviso i fili a qui si appoggiava hanno ceduto e lui è precipitato nel vuoto facendo un volo dal settimo piano. Ora Daniele Ghiani, 33 anni originario di Iglesias, versa in gravissime condizioni. all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 18, e i testimoni hanno pensato immediatamente a un tentativo di suicidio del giovane; dopo vari accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo è emersa per un’altra verità: Ghiani stava semplicemente i panni quando è avvenuto il dramma. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri ma anche i pompieri. Le sua condizioni sono apparse critiche sin da subito. Ricoverato in terapia intensiva ora lotta per la vita in ospedale. La fortuna del ragazzo è stato il fatto che il suo spaventoso volo è terminato su una tettoia di laminato che ha attutito la caduta. Il giovane al momento dell’accaduto si trovava da solo nell’abitazione.

I carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di San Bartolomeo hanno poi spiegato che Ghiani. Il stava armeggiando con un cavo utilizzato comunemente per la Tv sembra con l’intenzione di realizzare uno stenditoio all'esterno del balcone. Aveva pinze, forbici e tenaglie sul terrazzino quando si sarebbe sporto troppo, perdendo l'equilibrio e cadendo nel vuoto. Adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione, i medici mantengono riservata la prognosi.