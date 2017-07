Un aereo ultraleggero piper è precipitato nella tarda mattinata di oggi nello specchio d’acqua al largo della spiaggia di Portoscuso, nel Sulcis. Un uomo e una donna che erano a bordo del velivolo – rispettivamente di 50 e 40 anni – hanno perso la vita. Al momento non si conoscono i dettagli dell’incidente, e quanti fossero in totale gli occupanti. Il piccolo aereo si è inabissato a circa 500 metri dalla costa in località Punta S’aliga.

L'allarme è stato fatto scattare da alcuni bagnanti che hanno assistito increduli all’incidente. Sul posto sono subito arrivate le motovedette della Capitaneria di porto di Cagliari e Portoscuso. Il piper è stato già individuato a circa cinque metri di profondità. Sul posto si sono precipitati anche i sommozzatori dei carabinieri per il recupero delle salme. Ancora da stabilire anche da dove sia partito l'aereo e quali problemi abbia avuto in volo. Secondo i primi accertamenti potrebbe essere decollato da Ussana (Cagliari). In un parcheggio vicino all'area di volo, infatti, sono state individuate due auto i cui proprietari non sono stati ancora rintracciati e potrebbero essere proprio gli occupanti del velivolo.