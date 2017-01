Drammatica disavventura per un 17enne della provincia di Rimini, che, forse a causa forse delle temperature gelide di questi giorni e dell'eventuale ghiaccio formatosi sull’asfalto, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è andato a sbattere con la faccia sul dorso di un istrice che si trovava al bordo della strada. Secondo quanto riferiscono i media locali, sei aculei dell'animale si sono conficcati sul volto del giovane due, in particolare, nell'occhio sinistro.

La vicenda si è verificata la scorsa notte in una stradina della Valconca, nel Riminese. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e gli uomini del 118 che hanno caricato in ambulanza e trasportato il 17enne, sotto choc, in ospedale. “Non vedo nulla dall’occhio sinistro, non riesco ad aprirlo”, avrebbe detto subito il giovane ai soccorritori. Una volta giunta in Medicina d’Urgenza dell’Infermi, è stato sottoposto ad un primo intervento per la rimozione dei primi aculei sul volto. A preoccupare i medici sono stati però quelli conficcatisi negli occhi. Trasferito al Ceccarini di Riccione nel reparto di Oculistica, il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento per estrarre i due pungiglioni e ricostruire le parti lesionati. Uno dei due ha provocato gravi lesioni al cristallino: il giovane ha rischiato di perdere l’occhio. Ora bisognerà attendere i prossimi giorni per capire come l’occhio reagirà alle cure.