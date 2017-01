Grave incidente in montagna per una bimba di 5 anni. Stava giocando con il suo slittino, quando a un certo punto improvvisamente è scivolata cadendo in un grosso canalone situato poco lontano. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'incidente avvenuto a Poggio San Romualdo, in provincia di Fabriano, nelle Marche. Difficoltà nei soccorsi a causa del maltempo: una volta giunti nei pressi del luogo dell'incidente, infatti, i sanitari non hanno potuto proseguire il percorso in auto, ma sono stati costretti a scendere e camminare per oltre due chilometri a causa della troppa neve posatasi sul suolo nel corso della giornata. La bimba è stata quindi soccorsa dai vigili del fuoco e da un'eliambulanza e trasportata d'urgenza all'ospedale di Fabriano. Al momento è ricoverata a causa del grave trauma cranio riportato nella caduta.