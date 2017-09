Terribile tragedia nella mattinata di domenica nel Salento. Un uomo di 32 anni è morto dopo essere improvvisamente caduto dalla scogliera mentre era impegnato in un'escursione in mountain bike lungo una strada sterrata tra Torre dell'Orso e Sant'Andrea, all'altezza dello scoglio delle Due Sorelle, nel territorio del comune di Melendugno , in provincia di Lecce. La vittima è Neve Walter Ventura, originario della provincia di Cosenza ma residente a Livorno che era impegnato in viaggio di nozze con la moglie. A quanto si è appreso, infatti, la coppia si era sposata appena una settimana fa e aveva deciso di fare una vacanza in Salento

L'incidente mortale in una zona molto frequentata dagli appassionati di mountain bike. L'uomo era impegnato con altre persone a percorrere la strade strada sterrata quando, per cause ancora da accertare è precipitato di sotto facendo un volo di oltre dieci metri e finendo sule rocce sottostanti. Le persone presenti hanno chiesto l'intervento del 118 ma la zona impervia non ha permesso l'immediato intervento dei soccorritori.

È dovuta intervenire la guardia costiera con una motovedetta partita dal porto di Otranto ma sul posto sono accorsi prima alcuni addetti di un centro immersioni poco lontano con un acquascooter. Sono stati questi ultimi a caricare l'uomo e portarlo a bordo del mezzo militare che lo ha trasportato poi nel porto di San Foca. infine la disperata corsa in ambulanza per arrivare in ospedale dove però purtroppo il 32enne è morto poco dopo.