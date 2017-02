Spaventoso episodio in un grande e popoloso condominio della periferia di Trieste. Un uomo di trenta anni infatti è improvvisamente caduto dal balcone del suo appartamento al quinto piano dello stabile schiantandosi nel cortile condominiale sottostante. Come racconta il quotidiana locale Il piccolo, nonostante un volo di oltre 15 metri conclusosi con uno schianto sul cemento con una gamba piegata innaturalmente, fortunatamente l'uomo è sopravvissuto anche se ora è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale del capoluogo friulano. Protagonista dell'episodio, avvenuto l'altra notte intorno alle 22, un cittadino di nazionalità ghanese che vive nell'appartamento con la compagna.

Dopo il trasporto in ospedale, l'uomo è stato sottoposto anche ad un delicatissimo intervento vascolare alla gamba e alla ricostruzione della tibia rotta in una grave frattura scomposta, ed è tenuto sotto stretta osservazione. A frenare la caduta che altrimenti sarebbe stata mortale, probabilmente un'inferriata di un balcone sottostante o qualche cavo tra i palazzi della corte.

Sul caso indagano ora i carabinieri che però mantengono il massimo riserbo sula vicenda. La caduta dell'uomo infatti resta un mistero sia per la dinamica sia per le motivazioni. Secondo alcuni testimoni prima del fatto in casa dell'uomo sembrano ci siano state delle urla di almeno tre o quattro persone oltre a rumori come di mobili rotti, vetri infranti. Subito dopo l'urlo disperato del ghanese e infine passi veloci per le scale. Dichiarazioni che probabilmente saranno vagliate accuratamente dagli inquirenti insieme ai rilievi effettuati dalla scientifica sul posto.