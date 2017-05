Una gita scolastica in un parco giochi si è conclusa in tragedia in Gran Bretagna dove un ragazzina di 11 anni è morta annegata dopo essere caduta in acqua dall'attrazione su cui si trovava con i compagni di scuola al Drayton Manor Theme Park, nello Staffordshire. La vittima è la piccola Evha Jannath che quando è avvenuta la tragedia si trovava su una piccola imbarcazione sull'attrazione Splash Canyon, una giostra che simula le rapide di un fiume e che deve essere attraversata a bordo di gommoni.

Il dramma è avvenuto in pochi attimi nel pomeriggio di martedì. La ragazzina, soccorsa prima dai compagni e poi dagli addetti del parco giochi, è stata trasportata subito in ospedale ma purtroppo i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso poco dopo. Come ha spiegato un portavoce del servizio di emergenza delle West Midlands, all'arrivo dell'ambulanza la ragazza era stata recuperata dall'acqua dal personale del parco ma era già gravissima.

Sul caso è stata aperta un inchiesta da parte della polizia che ora dovrà accertare misure di sicurezza ed eventuali responsabilità dell'accaduto. L'attrazione, aperta nel 1993, è dotata di 21 barche ciascuna delle quali può ospitare sei persone. Il parco giochi è rimasto chiuso in segno di rispetto per la morte della piccola così come la scuola che frequentava, la Jameah Girls Academy di Leicester